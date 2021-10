E’ stato consegnato questa mattina, venerdì 8 ottobre, il nuovo ecografo donato dall’Associazione Italiana contro le Leucemie (AIL) di Cremona all’Unità Operativa di Ematologia dell’Ospedale di Cremona. “Un sentito ringraziamento ad AIL Cremona, come sempre generosissima, per questa utilissima donazione: un ecografo con le stesse potenzialità degli ecografi classici, ma con il vantaggio, date le ridotte dimensioni, di essere facilmente trasportabile”, ha dichiarato Rosario Canino, Direttore Sanitario, ASST Cremona).

“L’apparecchio, mobile e dotato di stampante, verrà utilizzato al letto del paziente migliorando così il percorso diagnostico”, spiega Alfredo Molteni (Direttore Ematologia, Ospedale di Cremona) specificando inoltre che “grazie a questa nuova dotazione sarà possibile effettuare il posizionamento di cateteri venosi ed effettuare consulenze il loco da parte dei colleghi specialisti”.

“Siamo felici di sostenere ancora una volta il reparto di Ematologia attraverso questa donazione”, afferma Ines Bodini (Presidente AIL Cremona) che aggiunge: “La nostra Associazione è sempre in contatto con il dottor Molteni per capire in che modo poter supportare i professionisti e realizzare progetti mirati. Ad esempio, quest’anno abbiamo finanziato anche una borsa di studio destinata ad un biologo e finanziato il noleggio di un Citofluorimetro per il laboratorio (tecnologia impiegata per la conta dei vari tipi di globuli bianchi nel sangue, ndr)”.

Alla consegna della donazione erano presenti il Direttore Sanitario dell’ASST Cremona Rosario Canino, il Direttore dell’Ematologia Alfredo Molteni, la Coordinatrice del Reparto Musa Patrizia e in rappresentanza dell’AIL Cremona Ines Bodini (Presidente), Emilia Protti (Vice Presidente) e le volontarie Camilla Lanfranchi e Isa Mancini.

