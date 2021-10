Ricoveri e tasso di positività per il Covid in calo in Lombardia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 284 casi a fronte di 65.113 tamponi effettuati con un tasso pari allo 0,4%. Le vittime sono 8 che portano il totale a 34.083. I ricoverati sono 339, dieci in meno di ieri e i pazienti in terapia intensiva 57, sei in meno del giorno precedente.

Per quanto riguarda le province: Milano 94, Brescia 39, Varese 34, Monza e Brianza 17, Como 5, Bergamo 27, Pavia 17, Mantova 6, Cremona 10, Lecco 5, Lodi 6, Sondrio 4.

Diminuisce il numero dei nuovi casi di Covid in Italia: secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 2.748 nelle ultime 24 ore contro i 3.023 di ieri; in deciso aumento i tamponi effettuati (344.969 a fronte dei 271.566 di ieri), per cui il tasso di positività scende allo 0,8% (ieri era dell’1,1%). Il numero totale dei casi raggiunge così quota 4.698.038. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 46 (ieri 30) per un totale da inizio pandemia di 131.274. I ricoverati con sintomi sono 2.692 (50 in meno di ieri), quelli in terapia intensiva 367 (16 in meno, con 16 ingressi del giorno, rispetto ai 17 di ieri). I guariti/dimessi sono 4.481.462 (3.325 in piu’ rispetto a ieri), gli attualmente positivi 85.302 (624 in meno). In isolamento domiciliare figurano 82.243 positivi (558 in meno).

