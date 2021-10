Covid Italia, Iss: “Tasso ricovero 8 volte più alto per over 80 non vaccinati”

Covid in Italia, dall’aggiornamento del report ‘Epidemia Covid-19’ dell’Istituto superiore di sanità (Iss) emerge che “per gli over 80 tasso di ricovero in ultimi 30 giorni 8 volte più alto per non vaccinati vs vaccinati completi (222,5 contro 26,8 ricoveri su 100.000 abitanti), quello di decesso 13 volte più alto (129,5 contro 9,8)”.