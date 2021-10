Elezioni: Zingaretti, ‘alleanze larghe e maggioritario, così si vince’**

“Nuove alleanze, larghe, in un sistema maggioritario, è l’unico modo per opporsi e vincere contro le destre e governare bene l’Italia che attende riforme e risposte. Noi nel Lazio lo facciamo, abbiamo iniziato in Regione con una maggioranza che fa le cose e che va da Azione fino ai 5Stelle. Ora è la volta di Guidonia. Avanti così, governare per risolvere i problemi delle persone”. Lo scrive in un post il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.