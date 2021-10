No Green Pass, 10mila in Piazza del Popolo: scontri con la polizia

Tensioni in piazza del Popolo a Roma durante la manifestazione dei no Green Pass. “Assassini, assassini” urlano i partecipanti, circa diecimila. “Vogliamo le dimissioni di Draghi e Mattarella”, si sente dire dal palco. Alcuni tra i manifestanti hanno lanciato sedie contro le forze dell’ordine tentando di accedere a via del Babuino. I poliziotti hanno risposto con alcune manganellate. Nel corso della protesta un manifestante è salito sul tetto di un blindato delle forze dell’ordine.

Le manifestazioni in realtà sono due nella Capitale. Le proteste a piazza del Popolo e a Bocca della Verità.