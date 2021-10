Scuola, genitori Articolo 26: “Tamponi gratuiti per votare in presenza per Consigli Istituto”

“Il momento delle elezioni dei consigli di Istituto è fondamentale per l’alleanza scuola famiglia da rafforzare e non mettere a rischio oggi più che mai. Auspichiamo dunque che le scuole mettano in campo ogni possibile forma di flessibilità da forme di voto a distanza oltre che ovviamente in presenza, a tamponi gratuiti per chi è sprovvisto di Green pass, al reperimento ed allestimento di spazi esterni per le elezioni”. Lo dice all’Adnkronos Chiara Iannarelli, presidente dei genitori di Articolo 26.



“Chi ha un perché trova un come. Se la collaborazione tra scuola e famiglia è davvero volontà del Ministero e delle singole scuole, allora vanno considerate tutte le più disparate e complesse situazioni individuali, che non possono essere liquidate nell’opzione voto dei genitori in presenza con green pass o on line anche senza, come si evincerebbe dalla circolare ministeriale”, rimarca Iannarelli.

“Il rischio è tagliare fuori dal diritto al voto una fetta della popolazione, soprattutto quella più fragile e bisognosa; incentivare l’astensionismo ed il disinteresse delle famiglie alla vita scolastica dei loro figli, che ancora una volta – conclude – sono le prime vittime di un sistema che non favorisce la partecipazione”.

(di Roberta Lanzara)