Da lunedì 11 e solo fino a domenica 17 (in questo caso solo in biglietteria), i sostenitori grigiorossi potranno acquistare in pacchetto i tagliandi per assistere alle prossime tre gare casalinghe della Cremo.

“CREMO X TrE” è un pacchetto che, con un unico acquisto, consente l’accesso per le seguenti tre partite:

CREMONESE – BENEVENTO di Domenica 17 ottobre 2021 ore 14:00

CREMONESE – PISA di Giovedì 28 ottobre 2021 ore 20:30

CREMONESE – SPAL di sabato 06 novembre 2021 ore 14:00

Il pacchetto “CREMO X TrE” potrà essere acquistato esclusivamente entro la partita Cremonese -Benevento di domenica 17 ottobre presso i consueti canali di vendita: online sul sito www.sport.ticketone.it

Ricevitorie- Biglietterie Stadio “G. Zini”:

Ricevitorie e online: da lunedì 11/10 ore 16.00 a sabato 16/10 ore 19.00

Biglietterie Stadio “G. Zini”– Mercoledì 13/10 ore 17.00 – 19:30- Giovedì 14/10 ore 17.00 – 19:30- Venerdì 15/10 ore 17.00 – 19:30- Sabato 16/10 ore 17.00 – 19:30- Domenica 17/10 ore 9.30 – 11.00

Costo:

Dal pacchetto sono escluse le categorie aventi diritto all’accesso gratuito quali, ad esempio, le persone con disabilità aventi invalidità superiore al 75%, le Tessere AIA – CONI – FIGC, ecc. che dovranno presentare, per ogni singola partita, richiesta accredito attraverso le consuete modalità e tempistiche specificate nel sito www.uscremonese.it

Anche per i possessori del pacchetto “CREMO X TrE” permangono le regole di accesso allo Stadio “G. Zini” valide per le singole gare (green pass, mascherina, distanziamento sociale, rispetto del posto assegnato).

Si precisa che chi non fosse in possesso del Green Pass per una o più partite del pacchetto, non avrà diritto ad alcun rimborso.

