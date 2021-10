Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Savino del Bene Scandicci 3-0 [25-22; 25-23; 27-25]

Casalmaggiore: Ferrara, Braga 17, Bechis 1, Mangani, Carocci, Guidi 3, White, Malual 6, Shcherban 19, Szucs, Zhidkova 7, Di Maulo, Zambelli 10.

All: Volpini, Zagni

Scandicci: Angeloni, Alberti 9, Silva 7, Malinov, Napodano, Pietrini, Lubian, Pereira 16, Lippmann 13, Orthmann 2, Milanova 1, Bartolini, Antropova 12, Castillo.

All: Barbolini, Kantor.

In un palazzetto che ritrova finalmente il pubblico, dopo due anni, la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore inaugura la stagione con un netto 3-0 contro un’attonita Savino del Bene Scandicci, che prova a difendersi ma che nulla può contro la furia rosa. Grande l’esultanza del pubblico (1255 le persone presenti sugli spalti, con numeri ancora contingentati). Un gioco pulito e ordinato, quello delle padrone di casa, sebbene ancora con qualche sbavatura da correggere, soprattutto in ricezione, ma che è in grado di mettere in difficoltà. (leggi l’articolo completo su Cremonasport).

Laura Bosio

