Piscina comunale, vasca olimpionica attiva e nuovi investimenti in arrivo

Se da un lato l’apertura della palestra, i lavori terminati da tempo e l’ammodernamento della piscina comunale rende l’impianto Forus un polo sportivo attrattivo per Cremona, dall’altro ci sono novità per quanto riguarda la piscina olimpionica e dei relativi spazi.

A parlare è l’assessore Luca Zanacchi: “Dopo tante chiacchiere degli anni passati, possiamo finalmente dire che sta funzionando molto bene palestra e la piscina olimpionica che è aperta, perché la piscina olimpionica è aperta. Entrambe stanno davvero fornendo un servizio importantissimo alla cittadinanza e il flusso è importante e significativo. Nel frattempo, stiamo provvedendo alla demolizione e completa riqualifica straordinaria di tutti i sottoservizi e impianti degli spogliatoi dell’Olimpionica che verranno pronti il prossimo settembre”.

Per quanto riguarda la piscina scoperta il comune sta accelerando su più fronti, quello con il gestore Forus e quello relativo alla candidatura al bando sport e periferie. Prosegue Zanacchi: “Stiamo correndo in modo piuttosto veloce per riuscire anche a candidare la progettualità della piscina estiva al Bando Sport e Periferie, consapevoli della complessità del bando, perché è un bando dedicato alle zone depresse e alle zone che soffrono particolari situazioni di degrado a livello nazionale. Però ci stiamo provando con l’Ufficio Sport, con Forus, l’idea è quella di nei prossimi mesi avviare i lavori per avere la piscina estiva la prossima stagione. Nel frattempo, la piscina sta funzionando molto bene, nel senso che tutti i giorni le corsie sono davvero molto utilizzate, sia dai corsi piuttosto che dal nuoto libero”.

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