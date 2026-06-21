A Cremona si boccheggia: cittadini tra piscine, parchi e aria condizionata

35 gradi all’ombra già dalle prime ore del mattino, con la colonnina di mercurio destinata a salire ancora nei momenti più critici della giornata, fino a una temperatura percepita ben oltre i 40 gradi.

L’estate è ufficialmente iniziata e in Pianura Padana si presenta con tutta la sua forza.

Da giorni – e per almeno tutta la prossima settimana – Cremona, la provincia e gran parte dello Stivale sono strette nella morsa dell’anticiclone africano, ribattezzato dai meteorologi “Cammello” (o Cerbero). Una condizione estrema, difficile da sopportare soprattutto per le fasce più fragili della popolazione.

Alle temperature già elevate si aggiunge un tasso di umidità molto alto, che rende l’aria pesante e quasi irrespirabile. In molti scelgono di rintanarsi in casa, affidandosi al fresco del caro, vecchio condizionatore.

Nel frattempo i cremonesi cercano di difendersi come possono: piscine, parchi, zone d’ombra e qualche accorgimento utile per limitare i rischi legati al caldo intenso.

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