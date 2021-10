Sono 278 i nuovi positivi (ieri 284) al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 56.718 tamponi effettuati, su un totale di 15.553.091 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 2 decessi che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 34.085. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 333 di cui 54 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 8.644 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 843.691 (+219). Gli attualmente positivi in totale sono 9.031 (+57).

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 93 i casi individuati nella provincia di Milano. I casi in provincia di Como sono stati 10, nella provincia di Bergamo sono stati 18 mentre in quella di Brescia ci sono stati 50 nuovi positivi. A Varese i casi sono stati 29, nel Mantovano 2 contagi. Nel Lodigiano sono stati registrati 5 casi, mentre sono 11 quelli in provincia di Lecco. In provincia di Cremona 10 casi, in quella di Pavia ci sono stati 12 nuovi contagi. In provincia di Monza e Brianza 22 e a Sondrio 4 casi.

In Italia i casi di Coronavirus sono 2.278 (ieri 2.748) a fronte di 270.044 tamponi effettuati su un totale di 95.331.171 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino di oggi, 10 ottobre, del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati 27 i decessi (ieri 46), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 131.301.

