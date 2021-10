Covid oggi Germania, 7.612 contagi. Stop tamponi gratis

Sono 7.612 i contagi da coronavirus in Germania oggi, 10 ottobre 2021, secondo i dati covid diffusi dall’Istituto Koch. Nel bollettino, altri 24 morti. L’incidenza dei contagi nell’arco di sette giorni è di 66,1 casi ogni 100mila abitanti. Intanto, da domani i test per il covid-19 cesseranno di essere gratuiti. E’ “una questione di equità per i contribuenti”, ha detto il ministro della salute Jens Spahn difendendo la misura in dichiarazioni riportate dai media del gruppo editoriale Funke.

“Tutte le persone a cui è stato raccomandato e che volevano vaccinarsi hanno potuto farlo”, ha sottolineato il ministro, ricordando che i test rimangono gratuiti per i minorenni, ai quali non è raccomandato il vaccino, negli ospedali, le scuole, le residenze per anziani e sui posti di lavoro.

Intanto Karl Lauterbach, responsabile per la Salute del partito socialdemocratico (Spd) ha espresso l’auspicio che la fine dei test gratuiti incoraggi più persone a vaccinarsi, dato che serve il green pass per accedere a ristoranti o ad eventi pubblici.