Sarà il noto imprenditore e formatore internazionale Paolo Ruggeri l’ospite della prossima diretta video di Gruppo Casapoint, la rete di agenzie immobiliari nata a Cremona e oggi presente in 7 province tra Lombardia ed Emilia Romagna.

“Fare impresa, i consigli di chi ha successo in Italia e all’estero”, questo il titolo dell’appuntamento, in programma il 12 ottobre, alle 18.30, in contemporanea sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Gruppo Casapoint.

Paolo Ruggeri, imprenditore che gestisce 13 aziende in diversi Paesi nel mondo e fondatore di OSM – Open Source Management, società italiana di consulenza con più di quindici sedi distribuite in Europa, Stati Uniti, Canada, Russia e Medio Oriente, parlerà di impresa conversando con il presidente di Casapoint, Paolo Feroldi.

Lanciate il 23 marzo 2021, le live di Casapoint hanno fornito – anche grazie alla presenza di molti ospiti – consigli e informazioni utili a tante persone ogni due settimane, il martedì, nel tardo pomeriggio. Partite solo su Facebook, da qualche settimana le dirette sono visibili anche su Youtube. Tanti gli argomenti trattati, dal Superbonus 110% agli investimenti in immobili da mettere a reddito, da acquisti e affitti sicuri all’importanza delle associazioni attive nella solidarietà, passando per i consigli del noto life, business e mental coach Gian Luigi Sarzano, consulente di personaggi, imprenditori e sportivi.

© Riproduzione riservata