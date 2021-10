Primo incontro di formazione per i volontari di “Siamo Noi”, lunedi 11 ottobre a Cremona Solidale. Formarsi significa conoscere, significa capire, confrontarsi, ma soprattutto avere il desiderio e l’obiettivo di essere utili, capaci di fare e alla fine sentirsi bene.

Con la dottoressa Simona Gentile, direttore sanitario, i volontari che stanno collaborando ormai da mesi con la struttura del centro geriatrico per favorire l’incontro tra ospiti e famigliari, hanno iniziato un progetto di incontri formativi sugli anziani.

Il medico ha effettuato una partecipata e interessante valutazione sulla condizione dell’anziano oggi, nel nostro paese ma soprattutto sul significato di essere anziano. Cosa significa per il nostro fisico diventare anziano? Cosa succede ai nostri sentimenti? Come può un volontario essere utile in una RSA?Queste alcune delle questioni affrontate.

Domani, mercoledì, il corso continuerà con il dott. Stefano Moscarella, educatore, che tratterà il tema della relazione.

