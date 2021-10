Assalto a sede Cgil, anche video Castellino in atti inchiesta Roma

Assalto alla sede della Cgil, agli atti c’è anche il video in cui Giuliano Castellino, oltre un’ora prima, arringa la folla in piazza del Popolo affermando di voler andare nella sede di Corso Italia. Il video è presente, insieme ad altri documenti, nella richiesta di convalida dell’arresto chiesto dalla Procura di Roma per tre dei sei arrestati, Roberto Fiore, Castellino e l’ex Nar Luigi Aronica, accusati anche di istigazione a delinquere.

Nel capo di imputazione i pm di piazzale Clodio scrivono che i tre indagati nella corso della “manifestazione e corteo, non autorizzato, istigavano i numerosi partecipanti all’iniziativa ad usare violenza nei confronti della polizia e ad invadere la sede della Cgil e devastare i relativi locali”.