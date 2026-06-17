Bracconaggio lungo i fiumi, maxi operazione della Polizia provinciale

Maxi operazione della Polizia Provinciale di Cremona lungo i fiumi Po, Adda e Oglio, contro il bracconaggio ittico e i reati ambientali. Un servizio di vigilanza ambientale e ittico-venatoria andato in scena nei giorni scorsi, e che ha visto impegnati, nelle ore serali e notturne, numerosi agenti Nucleo Ambientale Ittico-Venatorio, coordinati dal Vicecomandante Trentarossi Paolo.

Nel corso dei controlli sono stati sanzionati amministrativamente tre pescatori per violazioni della normativa vigente in materia di pesca. Le irregolarità accertate riguardano comportamenti contrari alle disposizioni poste a tutela della fauna ittica e dell’equilibrio degli ecosistemi acquatici.

Durante il servizio gli agenti hanno inoltre sorpreso il titolare di un’azienda agricola mentre era intento a bruciare rifiuti agricoli di varia natura. Al termine degli accertamenti il soggetto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per combustione illecita di rifiuti, fattispecie per la quale la normativa prevede sanzioni particolarmente severe, ulteriormente rafforzate dalle recenti modifiche legislative introdotte per contrastare il fenomeno dei roghi illegali.

“La tutela dell’ambiente e delle risorse naturali del nostro territorio richiede una presenza costante e qualificata sul campo” dichiara la Comandante della Polizia Provinciale di Cremona, Chiara Fusari. “I controlli effettuati nei giorni scorsi confermano l’importanza dell’attività di vigilanza svolta dal Corpo, soprattutto nelle fasce orarie maggiormente interessate da comportamenti illeciti. Continueremo a presidiare il territorio per garantire il rispetto delle norme e la salvaguardia del patrimonio ambientale provinciale”.

L’attività della Polizia Provinciale proseguirà per tutta la stagione estiva con servizi mirati di controllo e monitoraggio su tutto il territorio provinciale, con particolare attenzione ai corsi d’acqua, alla tutela della fauna ittica e alla prevenzione dei reati ambientali.

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