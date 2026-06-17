L’assessore Massari: “Il turismo cremonese cresce perché è una provincia autentica”

Il turismo della provincia di Cremona non solo è in salute, ma è in crescita. Questa l’estrema sintesi dell’incontro a CremonaFiere con i principali rappresentanti del mondo economico e turistico. Protagonista della giornata l’assessore al turismo di Regione Lombardia Debora Massari, che ha sottolineato come il punto di forza della provincia cremonese sia la sua forte identità: “La città di Cremona è una città che funziona perché è una città autentica. Quindi quello di cui abbiamo parlato oggi è proprio di non snaturarsi, ma mantenere la propria identità per riuscire a coinvolgere il visitatore in quello che è lo stile di vita del cremonese”.

L’evento, moderato dal giornalista della Provincia di Cremona Giacomo Guglielmone, ha posto l’attenzione su molte statiche positive per il settore turistico. I dati del 2025 sono i migliori dell’ultimo decennio, superiori persino al periodo pre-pandemia. I numeri elaborati dall’ufficio statistiche confermano la crescita tanto dell’offerta quanto della domanda: sono 629 le strutture ricettive, 5.722 i posti letto — 411 in più rispetto agli anni scorsi — e 45 gli alberghi attivi.

“Un risultato che fa riflettere – racconta il presidente della provincia Roberto Mariani – Mi riferisco sia alle strutture ricettive che alla presenza di turisti nella città di Cremona, non solo nella città ma nel territorio. Infatti c’è stato un grande incremento delle attività ricettive, soprattutto quelle extra alberghiere, ma anche un incremento di turisti molto importante”.

Non si può più parlare di turismo di prossimità: la sfida è aprirsi maggiormente ai mercati esteri. Andrea Virgilio, sindaco di Cremona: “I dati che abbiamo sono sempre molto positivi. Anche quest’anno, al netto di una lieve flessione su questa prima parte dell’anno, ci sarà invece un incremento viste le prenotazioni sulla seconda parte.

Penso che ci debba essere una sinergia territoriale. Il Comune capoluogo deve trainare perché siamo la realtà che attrae di più, ma dobbiamo trainare l’intero territorio”.

Gli fa eco il consigliere di FdI in Regione Lombardia Marcello Ventura: “È importante fare sistema perché solo facendo sistema il turismo può diventare un volano per la nostra provincia. Per questo motivo ho voluto fare tappa qui all’Ente Fiera perché l’Ente Fiera racchiude tutte quelle che sono le associazioni di Cremona, per cui mi sembrava il posto migliore”.

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