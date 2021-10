Venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 16 nella sede cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Campus Santa Monica (via Bissolati 74, aula B.0.08 presso il Corpo aule -ex Magazzino carri), si terrà l’inaugurazione dell’iniziativa Itinerari di Arte e Spiritualità, promossa dal Centro Pastorale di Milano in collaborazione con il dipartimento di storia, archeologia e storia dell’arte, che da ormai quattro anni consente agli studenti di curare personalmente esposizioni artistiche nella Sede di Milano e che quest’anno ha esteso l’esposizione a tutte le sedi dell’Ateneo. Questa prima edizione a Cremona prevede l’installazione dell’opera “Le Vele”, dell’artista Gabriella Benedini, originaria di Cremona.

© Riproduzione riservata