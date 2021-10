Per tante attività che chiudono le serrande, ce ne sono altre che le aprono. E’ il caso di “Erika Top Style”, salone di parrucchiera che da qualche settimana è in piena attività. Il salone ha traslocato da via Beltrami a via Capitano del Popolo, ancora più in centro, prendendo il posto di un negozio di computer. Per la sua titolare, Erika Serlonghi, una scelta strategica. All’interno dell’attività, c’è anche “Harmony, l’angolo dell’estetica”, di Francesca Restani. Il servizio di Sara Pizzorni

© Riproduzione riservata