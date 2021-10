Sono 5 i nuovi casi di coronavirus accertati in provincia di Cremona. In totale, in Lombardia, a fonte di 66.424 tamponi, sono stati 273 i nuovi positivi registrati con il tasso di positività che rimane allo 0,4%. 10 i decessi sopraggiunti nelle ultime 24 ore, mentre sono in calo sia i ricoveri (-15, totale 300) che quelli in terapia intensiva (-5, totale 54).

