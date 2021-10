Mario Corradi, 68 anni di Castelverde, ha rischiato di morire a causa del Covid. Oggi, giovedì 14 ottobre, le sue dimissioni dopo nove mesi di degenza in ospedale, di cui due passati in terapia intensiva.

Oggi si ritiene un miracolato: “Ho sognato degli angeli, ho visto una grandissima luce e venire verso di me delle sagome che non ho riconosciuto finché non mi sono state vicino al letto. Mi hanno toccato e se ne sono andate. Lì ho avuto una reazione e mi sono detto: ‘Ce la devo fare'”.

Gli strascichi del covid sono stati molti: “Non muovevo gambe e braccia, solo il collo. Non dicevo niente”. Infine, l’appello a vaccinarsi: “Vaccinatevi perché è una cosa fenomenale e che si deve fare”.

Servizio di Simone Arrighi

Foto e riprese video Francesco Sessa