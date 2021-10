Dopo lo stop del 2020 torna a Cremona il Mercato Europeo di Confesercenti. L’appuntamento è fissato dal 22 al 24 ottobre nelle consuete location: da Palazzo Cittanova a piazza Roma, includendo così corso Garibaldi, corso Campi e la Galleria XV aprile. Aperto dalle 10.00 alle 24.00, la rassegna torna dunque a fare tappa in città, anche se con una collocazione in calendario insolita, come spiega il direttore di Confersercenti Cremona Giorgio Bonoli: “Di solito ricade a maggio, ma per via dei divieti abbiamo provato a calendarizzarlo nella seconda parte dell’anno e fortunatamente ora è possibile svolgerlo, per cui ci stiamo avviando per partire. Confidiamo nel tempo, sicuramente le temperature nella seconda parte di ottobre non sono quelle di maggio, ma anche con Eatinero, soprattutto il venerdì e il sabato sera, abbiamo riscontrato un grande successo”.

Bonoli quindi evidenzia: “L’auspicio è che il Mercato Europeo possa portare gente in centro e che la città possa toranre viva come deve essere, oltre a fare da traino alle attività commerciali insediate affinché possano ottenere un ritorno economico e possano avere quella boccata di ossigeno in più di cui c’è bisogno. Lo stesso vale per i fieristi: sicuramente anche per loro è importante tornare a lavorare dopo che sono dovuti rimanere fermi per oltre un anno”.

Mauro Taino

