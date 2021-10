L’Auditorium Giovanni Arvedi riapre da oggi, venerdì 15 ottobre, alla capienza massima, applicando la normativa vigente. L’annuncio arriva a seguito del Decreto Legge n. 139 dell’8 ottobre 2021 (cosiddetto Decreto Capienze), con le disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, ha stabilito che in zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è pari a quella massima autorizzata.

Come fanno sapere dall’Auditorium, restano validi i biglietti già emessi per i concerti “Assolo” con Sergej Krylov in programma il 13 novembre, “Stradivarimemorialday” con I Solisti Veneti, in programma il 18 dicembre e “Gospel di Natale”, con i Gospel Voices Family, in programma il 22 dicembre. Non sarà possibile cambiare il posto già acquistato.

© Riproduzione riservata