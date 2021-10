I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato per lesioni personali aggravate un cittadino marocchino di 18 anni, con precedenti di polizia. La vicenda è avvenuta la sera del 18 settembre quando due giovani, uno dei quali è il 18enne denunciato, hanno litigato per futili motivi e un terzo ragazzo (amico dell’altro giovane coinvolto) è intervenuto per dividerli.

Tenuto conto che tutti i giovani si conoscevano e quella sera avevano bevuto più del dovuto, la situazione anziché tranquillizzarsi si è innervosita perché è nato un parapiglia tra quest’ultimo intervenuto, un giovane di 17 anni, e il 18enne. I due si sono scambiati un pugno a testa e poi sono stati tempestivamente divisi e si sono allontanati dal posto.

Sembrava tutto finito così, invece il 18enne è tornato sui suoi passi per cercare il 17enne, rintracciandolo nei pressi di una piazza del paese. Ha quindi chiesto di parlargli per chiarire la vicenda precedente, ma mentre si allontanavano per discutere il 18enne ha colpito due volte il 17enne alla testa con una bottiglia di birra. Ne è nata una nuova zuffa, ma i due sono stati divisi da altri presenti e, mentre il 18enne si allontanava, per il 17enne è stato richiesto l’intervento del 118 che ha accompagnato il ragazzo all’ospedale di Crema dove è stato curato.

Sil posto è giunta anche una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Crema che ha identificato il giovane ferito e alcuni testimoni, permettendo quindi ai militari della Stazione di Castelleone di intraprendere le conseguenti attività di indagine che hanno consentito di ricostruire l’intera vicenda e denunciare il 18enne per lesioni personali aggravate.

© Riproduzione riservata