Dopo l’assalto alla sede della Cgil a Roma una settimana fa, oggi, sabato 16 ottobre, si svolgerà nella capitale la manifestazione “Mai più fascismi”. Un evento che si svolge il giorno dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per tutti i lavoratori, sia nel settore pubblico che privato, e alla vigilia del ritorno alle urne per i ballottaggi per la scelta del sindaco, tra cui proprio Roma. Accanto ai sindacati – uniti nell’esprimere la propria solidarietà alla Cgil – anche associazioni, movimenti e partiti. Alla manifestazione prenderanno parte anche le delegazioni cremonesi di Cgil (partita con tre pullman da Cremona e Crema), Cisl e Uil.

© Riproduzione riservata