Tutto pronto per la 20esima edizione della Maratonina di Cremona. Domani, domenica 17 ottobre, prenderà dunque il via l’Half Marathon Cremona che segna il ritorno della manifestazione dopo lo stop del 2020.

Il percorso è stato leggermente modificato rispetto al passato per problemi di viabilità: non si passerà infatti da via Gerolamo da Cremona, ma da Corso Matteotti e via Pallavicino.

L’organizzazione avevo invitato i partecipanti a ritirare il proprio pettorale nella giornata di oggi, in modo da agevolare le operazioni nei momenti immediatamente antecedenti alla partenza. Il pettorale numero 1 maschile è stato consegnato a Giacomo Gentili.

