Scherma: Accordo di collaborazione tra Fis e Decathlon

Accordo di collaborazione all’insegna della promozione dello

sport. È questo lo spirito della partnership tra la Federazione

Italiana Scherma e Decathlon, firmato a Riccione in occasione

del 57° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo

Kinder Joy of Moving che prevede l’organizzazione di una serie

di attività di promozione della scherma nei punti vendita

Decathlon in collaborazione con i Comitati regionali della FIS.

