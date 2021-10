È un fantastico universo popolato da animali perennemente coinvolti in contrattempi improbabili, comici o drammatici, senz’altro colorati: è il mondo di Massimo Caccia, illustratore brianzolo classe 1970 che a Cremona allestisce la mostra “Affiche” promossa dall’Associazione Culturale Tapirulan, visitabile nella sede Corso XX Settembre fino al 21 novembre con ingresso gratuito.

Un percorso che espone numerose tavole originali di Caccia: dalle pubblicazioni firmate con ‘Topipittori’ alle opere realizzate per ‘la Lettura’ del ‘Corriere della Sera’, fino a numerosi lavori personali come la serie ‘I giorni bestiali’ che narra con ironia e per immagini gli imprevisti quotidiani.

Oltre alle opere esposte nello Spazio Tapirulan, c’è una mostra diffusa nel centro storico di Cremona, con una selezione degli “Affiche” di Caccia in versione «affissione pubblicitaria». Per scoprire la collocazione dei manifesti, consultare il sito web di Tapirulan – c’è tempo fino a domenica.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata