Proseguono le difficoltà per il settore del trasporto pubblico locale, in seguito all’introduzione del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. In provincia di Cremona i principali problemi riguardano i pullman sulla Brescia-Pontevico-Cremona, delle 7.40 e delle 8.15, quelli delle 15.40 e delle 17.25 e le due corse tra Brescia e Soncino delle 7.15 e delle 8.35. Per far fronte a queste difficoltà causate da un organico in sofferenza, Arriva, la società che gestisce il trasporto pubblico locale, avrebbe richiamato autisti dal sud Italia.

