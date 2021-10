ACQUA&SAPONE ROMA – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 1-3 (24-26 / 18-25 / 25-23 / 21-25)

Roma: Bugg 2, Klimets 23, Cecconello 6, Trnkova 8, Stigrot (K) 12, Pamio 10, Venturi (L), Rebora 1, Arciprete 1, Papa, Decortes 2. Non entrate: Avenia, Bucci (L). All. Saja-Mafrici

Vbc: Bechis (K) 3, Malual 21, Zambelli 7, Guidi 3, Shcherban 18, Braga 20, Carocci (L) 1, Mangani 1, White 1, Szucs, Ferrara (L). Non entrate: Zhidkova, Di Maulo, Rahimova. All. Volpini-Zagni.

Bella prova in trasferta di capitan Bechis e compagne che espugnano il Palazzo dello Sport di Roma con un bel 3-1 dimostrando gioco e carattere. Ferma precauzionalmente Rahimova per un fastidio muscolare, ci pensa una Malual da 21 punti a non far rimpiangere l’Azera oltre ad una super prestazione anche di Braga (20) e Shcherban (18). Una bella Vbc Trasporti Pesanti che riprende morale e consapevolezza in vista della difficile gara contro Conegliano. (leggi l’articolo completo su Cremonasport).

