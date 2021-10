La mostra La memoria del guerriero, inserita nella programmazione di Cultura Partecipata 2021, allestita al Museo Archeologico San Lorenzo, è prorogata sino a domenica 14 novembre. Lo stesso giorno, alle ore 17, in occasione del finissage, si terrà una performance a cura di Teatrodanza per assistere alla quale è necessaria la prenotazione (tel. 0372 407269 – 407048).

La mostra, curata da Donatella Migliore, nasce dall’idea dell’artista Roberta Pagliari di creare opere come reperti e farle dialogare con veri reperti archeologici e ha trovato la sua realizzazione nella suggestiva cornice del Museo di via San Lorenzo. Un progetto coltivato da tempo, che nel tempo si è trasformato e che ha finalmente visto la luce in occasione della riapertura, all’inizio di questo mese, degli spazi dell’Archeologico.

Dai reperti che il visitatore incontra nel suo percorso, intrecciati e dialoganti con gli oggetti conservati nel Museo Archeologico, emerge la figura del guerriero per eccellenza, colui che la letteratura, fin dai canti dell’epica classica, tramanda come l’eroe astuto e forte: Ulisse. È lui il guerriero, l’eroe per eccellenza, ancor più di Achille, Ettore, Agamennone, Aiace. È lui che non ragiona solo in termini di forza e coraggio, ma anche, e soprattutto, di pensiero e intelligenza.

