Sono sei i pilastri su cui si fondano le strategie di Regione Lombardia per la ripartenza, con la messa a disposizione di 460 milioni di euro: questo il valore del pacchetto meso in campo per il sostegno alle imprese del territorio regionale. Dai sostegni a chi vuole provare ad aprire un’attività in proprio all’aiuto per le piccole e medie imprese, fino ai confidi destinati al finanziamento delle imprese più grandi, in un’azione che copre un po’ tutto il mondo imprenditoriale e che vuole soprattutto essere d’aiuto a chi più ha sofferto durante le restrizioni dovute alla pandemia.

Come hanno spiegato in conferenza stampa il governatore, Attilio Fontana e l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi, l’obiettivo è “proseguire lungo la strada intrapresa per uscire da questo periodo tremendo, e di farlo grazie all’impegno di tutti i cittadini Lombardi” ha detto Fontana. “Credo ci siano tutte le condizioni affinché il popolo Lombardo possa continuare a fare della nostra regione la vera locomotiva del paese”.

A illustrare dettagliatamente il pacchetto ha poi pensato Guidesi, evidenziando le misure e le somme messe in campo: Investimenti per la ripresa (19,3 milioni), Bando Si 4.0 2021 (1,7 milioni), Bando nuova impresa (4 milioni di euro), Manifestazione di interesse Arest (75 milioni), Fondo confidiamo nella ripresa (60 milioni di euro), Credito adesso evolution (aumento plafond finanziamenti per 300 milioni di euro).

