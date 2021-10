“Passi da Dea…donne per MEDeA” è un gruppo composto da donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso oncologico. In occasione delle Festività Natalizie, l’11 dicembre 2021 alle ore 21.00, si terrà al Teatro Ponchielli la quinta edizione del Concerto Pop Gospel della Corale Sestese, diretta da maestro Massimo Ardoli.

Il ricavato della serata sarà destinato a “NutriMenti Oncologici”, il progetto di educazione nutrizionale per pazienti oncologici (e familiari) con problematiche gastroenteriche.

