Il Tribunale di Cremona, in collaborazione con la Camera Civile e con l’Ordine degli Avvocati di Cremona, organizza lunedi 25 ottobre in occasione della Giornata Europea della Giustizia Civile 2021, il terzo incontro di formazione e informazioni con gli alunni di alcune classi dell’Istituto Tecnico e Liceo delle Scienze Applicate Torriani di Cremona. Diversamente dai precedenti anni, a causa della perdurante emergenza sanitaria da Covid-19, l’incontro non si terrà nel Palazzo di Giustizia di Cremona ma presso l’aula magna dell’Istituto tecnico e liceo scienze applicate Torriani.

Programma:

ore 9.30 – Saluti di un membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e di un rappresentante della Camera Civile. Intervento del Magistrato delegato al coordinamento della Sezione Civile del Tribunale, dott. Andrea Milesi, sul tema: “Conosciamo davvero la giustizia civile? Come la Giustizia civile incide nella vita di tutti i giorni e nella formazione di una cultura di legalità”.

Ore 10.15 – Intervento del Prof. Avv. Paolo Villa e del dott. Luigi Enrico Calabrò, Magistrato della sezione civile, dal titolo “La giustizia ai tempi del Covid – dialogo a due voci”. Avvocato e Giudice dialogano su come gestire il processo ai tempi della pandemia.

Ore 11.15 – Intervento della dott.ssa Annalisa Petrosino, Magistrato con funzione di Giudice del Lavoro, sul tema: “Come raggiungere un sogno: gioie e difficoltà di un giovane laureato in Giurisprudenza per superare il Concorso Pubblico d’accesso alla Magistratura”.

Ci sarà poi tempo per le domande e i saluti finai.

