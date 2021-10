Da venerdì 29 ottobre, e per alcuni giorni, indicativamente sino al 10 novembre, l’accesso agli sportelli dell’Ufficio Anagrafe sarà da corso Vittorio Emanuele II, 42, lo stesso dell’Ufficio Elettorale. Il momentaneo trasferimento è dovuto alla necessità di effettuare alcuni lavori nei locali occupati dall’Ufficio Anagrafe per la razionalizzazione e l’implementazione degli impianti elettrici, telefonia e rete dati.

Per questo motivo sono state disposte tutte le misure organizzative e tecniche per garantire il rispetto degli appuntamenti già fissati per il rilascio di carte identità elettroniche, certificazioni e cambi di residenza, che saranno svolte negli spazi dell’Ufficio Elettorale.

A causa di questi lavori si potrebbero verificare problemi con le linee telefoniche che interessano il servizio.

Rimangono invariati gli orari e i giorni di apertura al pubblico.

L’accesso all’Ufficio di Stato Civile, invece, rimane da via Ala Ponzone.

Saranno posti cartelli per agevolare l’accesso degli utenti agli spazi dedicati all’Ufficio Anagrafe in corso Vittorio Emanuele II. Il Comune consiglia di usufruire, quando possibile, dei servizi on line (https://www.comune.cremona.it/servizionline)

Tutte le informazioni sulle nuove e temporanee misure organizzative sono pubblicate sul sito del Comune di Cremona.

