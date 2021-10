Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 24 ottobre

Bollettino con i dati del Covid in Italia oggi, domenica 24 ottobre 2021, con numeri e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti, all’indomani delle nuove proteste dei ‘No Green pass, in varie parti d’Italia. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Il punto sulla campagna vaccini in Italia.

Ecco i dati aggiornati, regione per regione:

Sono 398 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 25 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il totale dei casi raggiunge quindi quota 477.275. Non ci sono decessi e il totale delle vittime resta a 11.815. La situazione clinica registra 200 ricoveri nei reparti ordinari (-4) mentre è stabile la terapia intensiva con 31 pazienti. Aumentano i guariti: sono 456.181 (+265).

Sono 280 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, domenica 24 ottobre, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il totale dei casi da inizio emergenza sale così a 287.511. Eseguiti 8.358 tamponi molecolari e 20.046 tamponi antigenici rapidi, di questi il 1% è risultato positivo. Si registra un decesso: una donna di 107 anni di Firenze. Gli attualmente positivi sono oggi 5.140, +1,2% rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I ricoverati sono 248 (7 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (3 in più). I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.120 (95,7% dei casi totali).

Sono 127 i nuovi casi da coronavirus in Puglia oggi, 24 ottobre 2021, secondo i dati Covid del bollettino della Regione. Il tasso di positività odierno, su 18.601 tamponi eseguiti, è dello 0,68%. Non si registrano decessi. Attualmente vi sono 143 persone ricoverate (-2 rispetto a ieri), di cui 126 in area non critica (-3) e 17 in terapia intensiva (+1). Le persone attualmente positive sono 2.317. In particolare sono 39 i nuovi casi nel Barese, 13 nella Bat, 12 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 35 nel Leccese, 6 nel Tarantino.