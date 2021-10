Inter-Juventus 1-1, Dybala risponde a Dzeko

Inter e Juventus pareggiano 1-1 nel posticipo della nona giornata della Serie A. I nerazzurri passano in vantaggio al 16′ con Dzeko, che ribadisce in rete il pallone dopo il palo colpisto da Calhanoglu. La Juve, in netta difficoltà per un’ora, cambia volto quando Allegri corregge la formazione iniziale. Dentro Dybala e Chiesa, il tasso tecnico dei bianconeri si alza. Il pareggio della Juve arriva all’89’ per il rigore, assegnato dopo il ricorso al Var, per il fallo di Dumfries su Alex Sandro. Dybala non sbaglia dal dischetto, 1-1. L’Inter sale a 18 punti, a 7 lunghezze dalla coppia di vetta formata da Milan e Napoli. La Juve è quota a quota 15.