Erano 30 i volontari presenti alla giornata Plastic Free organizzata ieri, sabato 23 ottobre, come recupero della data nazionale del 26 settembre, rinviata per pioggia.

Marco Barbieri, organizzatore degli eventi in città, è soddisfatto della giornata nonostante ci sia stata un’affluenza non molto alta: “Purtroppo aver rinviato l’evento comporta sempre perdere dei volontari. Erano iscritti in 126 all’evento del mese scorso ma, causa pioggia, l’abbiamo dovuto spostare. Sono comunque molto contento poichè ho visto tanti bambini e questo mi fa capire che la strada è quella giusta”.

Il bottino è stato 328kg di rifiuti raccolti, la maggior parte concentrati nella zona della Capannina dove sono state rilevate numerose bottiglie di birra in vetro (una 50ina), diverse lattine, carta, plastica e persino una bicicletta nei rovi ormai arrugginita e senza ruote.

”Questi eventi – ha aggiunto Barbieri – ci fanno capire che, purtroppo, non siamo ancora coscienti sulla pericolosità dei rifiuti abbandonati ma non ci arrenderemo”.

Nel mese di novembre, inoltre, Plastic Free terrà delle lezioni per 7 classi della scuola media Virgilio, mentre il 4 novembre una lezione è già fissata in una sala comunale ancora da definire ed aperta a tutti i bambini.

Il prossimo appuntamento ufficiale sarà il 10 aprile 2022 ma, “probabilmente qualche uscita nel frattempo verrà comunque fatta”, conclude Barbieri.

