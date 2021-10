Conte: “Da superbonus a cashback, è tempo di darsi da fare”

Superbonus, taglio delle tasse, cashback e reddito di cittadinanza. Per il leader del M5s Giuseppe Conte “è tempo di darsi da fare”. “Ho letto le parole del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi che avverte che non è il tempo delle bandierine. Sono d’accordo con lui. Il M5S è già da tempo concentrato su strumenti che consentano al Paese di ripartire” scrive, in un post su Facebook.

“È il momento del Superbonus”, rimarca l’ex premier, “ideato dal Movimento 5 Stelle, che contribuisce per 12 miliardi l’anno al Pil e per oltre 150mila unità all’incremento dell’occupazione. È il tempo dei miglioramenti che abbiamo proposto sul lato delle politiche attive del Reddito di cittadinanza, che resta un sostegno irrinunciabile per cittadini che vogliono formarsi e tornare sul mercato del lavoro, famiglie in difficoltà, lavoratori sottopagati, soggetti fragili. È il tempo di riattivare il cashback, una misura che può essere rivista ma è essenziale per contrastare l’evasione e incrementare i pagamenti digitali e quindi i consumi a beneficio dei negozi delle nostre città: il Politecnico di Milano nei primi sei mesi dell’anno ha registrato un più 41% di pagamenti digitali”.

“È il tempo di tagliare le tasse e continuare ad aumentare gli stipendi, con salario minimo e interventi sul cuneo fiscale. Il momento di graduare i prepensionamenti in base alla gravosità dei lavori evitando un ritorno alla Legge Fornero, che tante difficoltà di natura economica e sociale ha fatto registrare nel nostro Paese. La fase giusta per pensare a che sistema dare nel prossimo futuro ai tanti giovani precari per cui la pensione sembra sempre più un miraggio. È il tempo di darsi da fare. Noi abbiamo scelto da tempo la concretezza”, conclude Conte.