Covid oggi Italia, 2.535 contagi e 30 morti: bollettino 25 ottobre

Sono 2.535 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, lunedì 25 ottobre 2021, secondo i dati Covid – regione per regione – nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano altri 30 morti. Sono 222.385 i tamponi, tra molecolari e antigenici, processati in 24 ore che fanno rilevare un tasso positività pari all’1,1%.

CAMPANIA – Sono 253 i nuovi contagi da coronavirus oggi 25 ottobre in Campania, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 9.655 test. Nella regione sono 17 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 183 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA – Sono 211 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 25 ottobre. Si registrano inoltre altri 3 morti: si tratta di tre donne con un’età media di 90,3 anni. 11.246 i test effettuati di cui 4.952 tamponi molecolari e 6.294 test rapidi. Risale il tasso dei nuovi positivi, che oggi si attesta a 1,88% (5,6% sulle prime diagnosi), mentre ieri era 0,92% (3,3% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono oggi 5.114, -0,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 259 (11 in più rispetto a ieri), di cui 24 in terapia intensiva (stabili).

I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 275.354 (95,7% dei casi totali). L’età media dei 211 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (25% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 30% tra 40 e 59 anni, 23% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più).

BASILICATA – Sono 22 i contagi da coronavirus in Basilicata oggi, 25 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi casi (tutti residenti) sono stati registrati su un totale di 620 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 73. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 21 (-2) di cui nessuno in terapia intensiva mentre gli attuali positivi residenti in Basilicata sono in tutto 809 (-51).

Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.030 somministrazioni in due giorni. Finora 431.390 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (78 per cento del totale della popolazione residente), 390.977 hanno completato il ciclo vaccinale (70,7 per cento) e 4.517 sono le terze dosi, per un totale di 826.884 somministrazioni effettuate.

PUGLIA – Sono 82 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 25 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. I nuovi contagi sono stati individuati su 14.711 tamponi. Spiccano i 45 casi in provincia di Foggia. Le persone attualmente positive in Puglia sono 2.358. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 132. In terapia intensiva, invece, 18 persone.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 71 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 25 ottobre. Si registra inoltre un altro morto. Su 1.460 tamponi molecolari effettuati, sono stati rilevati 64 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,38%. Sono inoltre 4.790 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 7 casi (0,15%). Il nuovo decesso riguarda una donna di 82 anni di Pravisdomini deceduta in ospedale a Pordenone; sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 54 i pazienti ospedalizzati in altri reparti, come comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.847, con la seguente suddivisione territoriale: 842 a Trieste, 2.026 a Udine, 682 a Pordenone e 297 a Gorizia. I totalmente guariti sono 110.580, i clinicamente guariti 31 e 1.246 le persone in isolamento.

CALABRIA – Sono 106 i contagi da coronavirus in Calabria oggi, 25 ottobre 2021, secondo i dati covid del bollettino della regione. Registrati 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 1.986 tamponi effettuati. Gli altri numeri: +154, -52 attualmente positivi, -53 in isolamento, +2 ricoverati e, infine, -1 terapie intensive (per un totale di 6).

LAZIO – Sono 386 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 ottobre nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 7.787 tamponi molecolari e 7.815 tamponi antigenici con un tasso di positività al 2,4%. I ricoverati sono 358 i ricoverati, mentre le terapie intensive occupate sono 49. Nelle ultime 24 ore sono guarite 359 persone. I casi a Roma città sono a quota 145.

In dettaglio, i casi e i decessi nelle Asl del Lazio nelle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 38 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 2: sono 75 i nuovi casi e 2 i decessi; Asl Roma 3: sono 32 i nuovi casi; Asl Roma 4: sono 12 i nuovi casi; Asl Roma 5: sono 78 i nuovi casi e 1 decesso e Asl Roma 6: sono 81 i nuovi casi.

Nelle province si registrano 70 nuovi casi di cui 12 nella Asl di Frosinone: sono 12 i nuovi casi, 29 a Latina, 10 a Rieti: sono 10 i nuovi casi e 19 a Viterbo.

EMILIA ROMAGNA – Sono 362 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 25 ottobre in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 5 morti. Da ieri sono stati fatti 15.023 tamponi di cui 9.878 test antigenici rapidi con una percentuale di positività al 2,4%. Nelle ultime 24 ore sono guarite 901 persone. In isolamento a casa 9.166 persone.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 93 casi; seguita da Bologna con 57 nuovi casi, Parma con 40, Ravenna con 38, il Circondario Imolese con 27, Cesena con 22, Rimini con 20, Ferrara con 19, quindi Forlì a 18, Reggio Emilia a 17 e, infine, Piacenza a 11.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32, uno in meno rispetto a ieri, 287 quelli negli altri reparti Covid, cinque in più.