Emiliano: “Università di Foggia è punto di riferimento”

“L’Università di Foggia in questo momento è un punto di riferimento non solo per la cultura e la formazione di eccellenza dei giovani della provincia di Foggia, ma è anche un punto di riferimento sociale, di orientamento, in un momento sicuramente difficile per la città e per l’intera provincia”.Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

