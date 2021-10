Superlega, Ft: “Club pronti ad azioni legali contro Uefa e Fifa”

Real Madrid, Barcelona e Juventus, tra i principali artefici del progetto di Superlega, sarebbero pronti a intraprendere azioni legali contro Uefa e Fifa in un tentativo di riorganizzare radicalmente la gestione del calcio, è quanto scrive il ‘Financial Times’.

Secondo le carte visionate dal ‘Ft’ una società con sede in Spagna che rappresenta i club della Superlega, ha chiesto alla Corte di giustizia europea di pronunciarsi sulla Uefa che si muove da regolatore del sistema, in grado di sanzionare i club, ma anche da partecipante, traendo profitto dall’organizzazione di tornei come la Champions League.

Un tribunale di Madrid ha deferito il caso alla Corte di giustizia europea per decidere se gli statuti di Uefa e Fifa, che conferiscono loro il diritto esclusivo di organizzare il calcio in Europa, siano compatibili con il diritto dell’Unione europea.