E’ “L’Italia che vince” il titolo dell’assemblea dell’Associazione Industriali, in programma per l’8 di novembre presso CremonaFiere. I lavori prenderanno il via alle 11, con una chiacchierata con la campionessa olimpica Valentina Rodini. Si entrerà poi nel vivo dell’assemblea, con la presentazione da parte del presidente Stefano Allegri.

Seguirà una tavola rotonda, con la partecipazione del giornalista e scrittore Ferruccio De Bortoli, con il rettore del Politecnico di Milano Ferruccio Resta e con l’europarlamentare (nonché leader di Azione) Carlo Calenda. Durante la giornata ci sarà anche un intervista a Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie. I lavori saranno moderati da Sebastiano Barisioni, vice direttore di Radio 24. Per accedere all’evento sarà necessario esibire il Green Pass.

