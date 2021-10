Mattarella “Determinazione e speranza per la ripartenza”

“Non possono prevalere i pochi che vogliono, rumorosamente, imporre le loro teorie antiscientifiche, che danno sfogo, talvolta, ad una violenza insensata, persino con la devastazione dei centri in cui i nostri concittadini si recano per essere vaccinati e sfuggire al pericolo del virus”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per i Cavalieri del Lavoro.

sat/red (fonte video: Quirinale)