“No Nazi Pass”. La scritta è comparsa nella notte su una strada nel territorio comunale di Stagno Lombardo. Immediatamente, attraverso la propria pagina Facebook, è arrivata la condanna del sindaco Roberto Mariani.

“Arriviamo da più di un anno di pandemia – ha detto Mariani – , abbiamo vissuto periodi drammatici, ci stiamo piano piano rialzando e serve molta molta attenzione, e alla sera ti trovi in strada queste scritte….Complimenti all’imbecille che lo ha fatto, credo che un gesto simile sia da condannare senza se e senza ma, fatto da persone che vivono fuori dal mondo, Complimenti vivissimi a questi personaggi squallidi, e che adesso mi minaccino pure perché li ho definiti imbecilli e squallidi, ma per me tali sono”.

Mariani ha quindi allegato allo scatto anche un breve comunicato fatto in veste di autorità sanitaria locale: “Sento il dovere di richiamare tutti i cittadini di Stagno Lombardo ancora ad un senso di responsabilità e grandissima attenzione: il virus ancora circola ed è necessario essere molto prudenti”.

“Vaccinarsi – aggiunge il primo cittadino – è l’unico modo per tutelare personalmente e chi ci sta intorno”. A Stagno la copertura vaccinale della popolazione è arrivata al 91,52%, ma l’invito del primo cittadino – che sottolinea di non voler “fare terrorismo” – è quello “di continuare ad usare molta attenzione e compiere un gesto di responsabilità: vaccinatevi”.

© Riproduzione riservata