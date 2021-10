Uno schianto terribile, poco dopo le 9.30 di questa mattina in Paullese, che è costato la vita ad un’80enne, alla guida della propria Citroen C3. L’utilitaria si è scontrata con un furgoncino, in direzione Milano.

Le cause del sinistro, avvenuto all’altezza di Vaiano Cremasco, sono ancora in corso di accertamento, al vaglio della polizia stradale di Crema. Sul posto, anche i soccorritori del 118, che hanno tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare e i sanitari hanno dovuto constatare il decesso, in seguito alle ferite riportate. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un giovane di 33 anni, che era alla guida del camioncino.

Il traffico lungo la provinciale, in direzione del capoluogo, ha subito pesanti ripercussioni. La strada, alla rotonda appena fuori via Milano, è stata chiusa con l’aiuto della polizia locale e dei carabinieri. a.b.

