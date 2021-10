Un corso di Ausilario Socio Assistenziale (ASA) gratuito con la possibilità di essere immediatamente inseriti nel mondo del lavoro. È questa l’iniziativa promossa da tre Fondazioni Cremonesi – “Opera Pia Ss. Redentore” di Castelverde, “La Pace” di Cremona e “Villa S. Cuore – Coniugi Prayer” di Casalmorano – grazie all’ente di formazione Arbra di Cremona accredito con Regione Lombardia.

Il corso, totalmente gratuito, che prevede 800 ore di formazione di cui 450 ore di teoria e 350 ore di tirocinio in una delle tre strutture patrocinanti l’iniziativa, permette di conseguire una qualifica regionale. I destinatari devono avere una conoscenza di base della lingua italiana, esser disoccupati ed aver 18 anni compiuti.

All’atto dell’iscrizioni occorrerà esibire all’ente di formazione copia del codice fiscale e del documento identificativo e qualora si tratti di persone straniere i documenti attestanti la regolarità del soggiorno secondo le normative nazionali e/o comunitarie vigenti.

Inoltre bisognerà mostrare l’attestato di licenza media: qualora sia stato acquisito all’estero, servirà la traduzione asseverata presso un tribunale in Italia (per i paesi dell’UE) o la dichiarazione di valore rilasciata dal consolato italiano presso il paese di origine (per paesi extra UE). Infine sarà necessaria la dichiarazione di stato di disoccupazione rilasciata dal Centro per l’impiego.

Il corso si terrà a partire dal mese di novembre, dalle 8.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì, presso la sede di Arbra in via Belfuso, 13 a Cremona. Per informazioni La Pace – Cremona (0372/807100), Fondazione Redentore – Castelverde (0372427016), Fondazione Prayer – Casalmorano (0374/74140)

