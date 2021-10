“Che preparo per pranzo?” Massaie e single incalliti, niente panico. A suggerirvi cosa mettere in pentola ci pensano gli studenti dell’IIS “L. Einaudi”. E lo fanno in tv, sul canale 80. Con la ripresa delle lezioni, gli alunni del corso alberghiero si sono misurati con una nuova sfida professionale e sono sbarcati in televisione. Sono infatti stati ingaggiati, per curare una rubrica mensile di cucina, all’interno di “Ore 12”, il programma condotto da Piero Brazzale e Nicoletta Tosato, in onda a mezzogiorno, sull’emittente televisiva locale Cremona 1.

L’esordio risale al 29 settembre, quando Federico Giubbolini e Bryan Caletti di quinta B eno hanno preparato in diretta un gustoso mille foglie di baccalà con crema di peperoni. A vegliare su di loro, da dietro le quinte, il prof. di laboratorio Giuseppe Micocci. Le telecamere si sono accese nuovamente sugli aspiranti chef il 26 ottobre.

Il testimone è stavolta passato a Simone Cervicato, della stessa classe, che, nell’imminenza della “Festa della mostarda”, ha utilizzato in maniera originale e creativa questo ingrediente tutto cremonese, per realizzare una torta scenografica. Giuseppe Micocci commenta così l’esperienza: “Non si tratta di una prova facile. La difficoltà principale consiste nel dover gestire gli imprevisti, all’interno di tempi televisivi ben precisi ed in un ambiente non abituale, in cui può diventare problematico trovare velocemente gli strumenti appropriati. Sinora, i ragazzi sono stati molto disinvolti e si sono dimostrati all’altezza della situazione. Sono fiero di loro”.

Soddisfatta anche la preside Nicoletta Ferrari. L’istituto presenterà la propria offerta formativa l’8 (corso grafico), il 9 (turismo), il 10 (servizi commerciali), l’11 (ristorazione) ed il 12 Novembre (assistenza sociale), dalle ore 17 alle 18, in giornate aperte alle famiglie, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.

© Riproduzione riservata