Cremona (Stra)Contemporanea è una rassegna d’arte contemporanea ambientata al Museo del Violino e patrocinata dal Comune di Cremona. Presenta al pubblico una stagione espositiva all’insegna delle grandi mostre, dedicate ad alcuni tra i più rilevanti fenomeni artistici del nostro tempo. Tre gli eventi espositivi che partiranno a novembre 2021 per terminare a dicembre 2022, offrendo una “proposta ambiziosa, ricca di spunti generazionali, aperta alle contaminazioni linguistiche e alle relazioni virtuose con il circuito delle culture urbane”.

Tre mostre, a cura di Gianluca Marziani e Stefano Antonelli, con cui la città di Cremona si allinea alle capitali europee dell’arte contemporanea. Il primo appuntamento, sabato 6 ottobre, alle ore 18,30 inaugurerà “Made in New York. Keith Haring+Paolo Buggiani (& Friends). La vera origine della Street Art”. La prima mostra, che resterà aperta al pubblico dal 7 novembre 2021 al 4 marzo 2022, riguarda una storia unica e straordinaria: scoprire dove è nata la Street Art e quali erano i suoi protagonisti, tracciando una mappa di opere e luoghi che sono diventati le radici di un fenomeno ormai planetario. “Dall’incontro straordinario di due artisti come Keith Haring e Paolo Buggiani è nata questa ampia selezione di opere dei due, oltre a materiali originali di altri artisti che hanno operato sulle strade di New York all’inizio degli anni Ottanta”.

Al Museo del Violino ci saranno circa 20 opere originali di Keith Haring, realizzate sui muri della metropolitana tra il 1981 e il 1983. Ad ampliare il percorso, oltre 40 pezzi di Paolo Buggiani sui suoi progetti a New York, a documentare e attraversare simbolicamente la grande mela e tracciare la mappa di azioni e opere ormai estinte. Una terza sezione sarà dedicata ai compagni di strada di Buggiani (David Finn, Richard Hambleton, Ken Hiratsuka, Jenny Holzer, Barbara Kruger, Les Levine, David Salle) con opere originali che appartengono al cuore antagonista degli anni Ottanta. Infine si vedrà una selezione di poster originali, fotografie e documenti video che ampliano i contenuti e gli immaginari di questa bellissima e indimenticabile storia universale.

In occasione della mostra Paolo Buggiani allestirà alcuni dei suoi animali in lamiera leggera: coccodrilli, serpenti e altri rettili che si ambienteranno negli spazi del museo. Per finire il Minotauro e Icaro, due corpi mitologici che hanno attraversato New York e altre città del mondo, giungendo oggi dentro il museo, nel luogo che certifica il valore storico di un’idea vincente.

Alla Galleria Il Triangolo, da domenica 7 novembre, verrà presentata una selezione di opere pittoriche che ripercorre i principali cicli su tela di Paolo Buggiani. Un percorso parallelo alla mostra museale per rivelare al pubblico la complessità dell’artista toscano, la persistenza figurativa dei temi leggibili nelle performance urbane, lo sguardo etico sulla natura da salvaguardare, l’attitudine ai motivi ecologisti in un continuo dialogo con le materie e le energie del mondo reale.

© Riproduzione riservata