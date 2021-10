Soddisfazione da parte dei liutai della Cna in merito alla gestione della tariffa puntuale, a seguito di un confronto avuto nei mesi scorsi con l’amministrazione comunale, in merito alle modalità della sua applicazione alle categorie artigianali e in particolare a quella dei liutai.

“Durante l’ultimo osservatorio rifiuti e nel più recente incontro del DUC, l’amministrazione ha confermato che per i liutai sarà possibile riciclare i trucioli di legno” dichiara Marco Vinicio Bissolotti presidente dei liutai Cna. “Si eviterà in questo modo il loro smaltimento nel sacco della raccolta indifferenziata (sacco con tag blu), procedendo ad un loro alternativo recupero conferendoli in un apposito nuovo sacco o contenitore dedicato.

A breve i liutai potranno scegliere il contenitore dalla capacità più a loro consona. Il nostro giudizio come associazione non può che essere positivo in quanto questa nuova e più valorizzante opportunità di raccolta si inserisce nel solco di una nuova ed intelligente sensibilità ambientale, tanto da elevare un cosidetto rifiuto ad un nuovo e sostenibile utilizzo”.

